BAIC открыл продажи гибридного внедорожника BJ40

Гибридный BAIC BJ40 c литерой «е» в названии вышел на китайский авторынок. Причем стоимость 548-сильного внедорожника к моменту начала продаж снизилась. На этапе предзаказов в пересчете на рубли за него просили минимум 2,64 млн, а сейчас клиенты могут забрать тот же автомобиль, сэкономив 540 тыс. «целковых». Одна из самых интересных опций — дрон на крыше.

Как сообщает AutoHome, BAIC BJ40e комплектуется парочкой электродвигателей (по одному на каждой оси), 1,5-литровым ДВС и 40,3-киловаттной батареей. Такая техническая начинка дает внедорожнику возможность набирать первую «сотню» за 5,5 секунды. Запас хода с полным баком составляет 1200 км, на чистом электричестве — около полутора сотен.

Гибрид может похвастать одиннадцатью режимами движения, включая полдюжины внедорожных. Задняя подвеска является независимой. Изначально на борту находятся несколько дисплеев, диагональ центрального тачскрина вытянулась до 12,8 дюйма. Кроме того, в список оснащения входят 12 динамиков аудиосистемы.

Напомним, что BAIC BJ40 продается и в России — правда, лишь в «традиционных» бензиновой и дизельной модификациях. Комплектаций при этом предусмотрено три. За самую доступную отечественные дилеры просят от 3 409 000 руб. без учета скидок по спецпредложениям. А более подробно об этой модели портал «АвтоВзгляд» рассказывал по итогам длительного тест-драйва.