Российские дилеры жалуются на плохое качество машин из Китая

Гендиректор пермского автохолдинга Verra Анна Бояршинова призвала ограничить приход в Россию китайских брендов без продуманной стратегии развития. Топ-менеджер считает, что подобные меры необходимы на государственном уровне.

Согласно опубликованной телеграм-каналом «Автопоток» записи выступления Бояршиновой, ей пришлось в 10 раз увеличить штат своей юридической службы. Такой шаг потребовался для борьбы с потоком претензий к качеству проданных китайских машин со стороны клиентов.

Бизнес несет огромные убытки из-за ремонта по гарантии, поскольку механик сутки разбирается в проблеме, а работа оценивается как 20-минутная диагностика. В такой ситуации персонал теряет мотивацию к работе. А мощности, выделенные под коммерческий ремонт, загружаются гарантийным.

Также глава автохолдинга посетовала на беспорядок в номенклатуре запасных деталей. По ее словам, вместо нужных запчастей может приехать что-то совсем другое, и на доказательства придется потратить полгода.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о ситуации с запчастями для китайских автомобилей более подробно.