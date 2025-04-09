В Geely прокомментировали слухи о запуске нового суббренда Monjaro в России

Крупный «поднебесный» автоконцерн Geely опроверг слухи о том, что совсем скоро в нашей стране появится новая марка Monjaro. А зарегистрировать множество доменных имен, в которых так или иначе упоминается это название, пришлось, чтобы отстоять свои коммерческие интересы в борьбе с «серыми» дилерами.

Об этом сообщил портал «Китайские автомобили», сославшись на представителей российского офиса «Джили». Дело в том, что несколько дней назад стало известно, что к выходу на отечественный авторынок готовится очередной игрок. И многие СМИ предположили, что речь идет о новом суббренде Monjaro. В качестве косвенного подтверждения рассматривалась регистрация сайтов с соответствующими доменными именами. Например, monjaromotors и monjaroauto.

Однако в пресс-офисе Geely пояснили, что вышеназванные домены компания приобрела для более эффективной борьбы с «серыми» поставками машин в Россию и «серьезными» автодилерами. Monjaro на данный момент является самым востребованным кроссовером «Джили», но официально выделять его в отдельный бренд никто не собирается.

Напомним, портал «АвтоВзгляд» уже давно разобрал Geely Monjaro по косточкам, проведя собственный тест-драйв.