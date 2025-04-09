Chery официально анонсировала дебют и назвала цену кроссовера Tiggo 7L в России

В скором времени семейство Tiggo 7 в нашей стране официально пополнит одноименная модель с литерой «L». В ней зашифрованы увеличенная длина кузова кроссовера, а также расширенные возможности. Китайцы сделали акцент на просторном и комфортном салоне. Клиентам предложат комплектации Active, Prime и Ultra, минимальная стоимость с учетом спецпрограмм составит 2 580 000 рублей.

Под капотом Chery Tiggo 7L установлен 150-сильный турбомотор объемом 1,6 л, работающий в паре с 7-диапазонным «роботом». Пиковая тяга достигает 275 Нм. Кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 9,7 секунды. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 л на сотню километров пути. В бензобак можно заливать 92-й бензин. Привод — исключительно передний.

Увеличившись на 40 мм по сравнению с обычной «семеркой», длина Tiggo 7L достигла 4553 мм. Ширина и высота — 1862 мм и 1696 мм соответственно. Размер колесной базы — 2670 мм. Дорожный просвет в 190 мм позволит «китайцу» довольно уверенно чувствовать себя в российских условиях. Багажник вмещает 475 л, при сложенных задних сиденьях полезный объем вырастает до 1500 л.

В салоне установлены темно-коричневые кожаные сиденья анатомической формы. Сдвоенный дисплей мультимедийного комплекса представляет собой два экрана диагональю 12,3 дюймов каждый. Микроклимат в салоне регулируется физическими клавишами.

Дату начала продаж Tiggo 7L в России рассекретят позже, как и подробное описание комплектаций.

В начале февраля портал «АвтоВзгляд» сообщил, что Chery Tiggo 7L «засветился» в нашей стране на «шпионских» снимках.