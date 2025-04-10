Sollers открыла в России предзаказы на компактный фургон SF1

Новый цельнометаллический фургон Sollers SF1 может похвастать габаритами легкового автомобиля и повышенной маневренностью. Это дает возможность комфортно передвигаться в плотном потоке машин, без проблем попадать в узкие дворы и на низкие стоянки.

Высота кузова фургона Sollers SF1 достигает 1,9 м, объем вместилища для грузов составляет 5,15 м3. Боковые панели и пол получили износостойкое покрытие, на борту имеются такелажные петли для фиксации груза. Клиентам доступны два вариант исполнения автомобиля: с полной массой 2499 и 2600 кг.

В моторном отсеке разместили бензиновый наддувный силовой агрегат объемом 1,5 литра, выдающий 136 л.с.. Он соответствует экологическим нормам Евро-5, в бак производитель разрешил заливать 92-й бензин. Переключением передач заведует «механика» на пять ступеней.

В список стандартного оборудования включены система ABS, задние парктроники и парочка «эйрбегов». Помимо головной оптики, дорогу освещают ходовые LED-огни и противотуманные фары. Передний ряд сидений обогревается, зеркала и боковые стекла оснащены электроприводом, за микроклимат в салоне отвечает кондиционер. Штатная «музыка» поддерживает MP3 и USB.

В Sollers оценили новый фургон SF1 в 1 990 000 рублей, гарантию дают на 200 000 км пробега или два года — в зависимости от того, что наступит раньше.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что предсерийный фургон Sollers SF1 представили в Татарстане.