Новый Geely Atlas дебютировал на родине

Отличительной чертой новой генерации кроссовера Geely Atlas стал упрощенный дизайн экстерьера. В салоне главный вертикальный дисплей уступил место горизонтальному, в моторную гамму вошли два силовых агрегата. Ценник пока держат в секрете.

Как сообщает AutoHome, в случае «четвертого» Atlas покупатели могут выбирать между двигателями объемом 1,5 и 2,0 л, выдающими 181 и 218 л.с. соответственно. Передачи в любом случае переключает 7-диапазонный преселектив.

Вычурный П-образный световой элемент в передней части кроссовера ушел в историю, сменившись головной оптикой более традиционного вида. Она соединена между собой LED-полосой, протянувшейся через свежую радиаторную решетку. Вставки на бампере оформлены в стиле родственной модели Preface. Корма получила иную багажную дверцу и графику задних фонарей.

Диагональ дисплея в салоне выросла до 15,4 дюйма, из-за чего Geely пришлось пересмотреть оформление центральной консоли и тоннеля. Изменилось торпедо и дверные карты, наполнители сидений стали лучше. Мультимедийный комплекс, скорее всего, получил ИИ-агент Deepseek. Если это так, команды голосом станет отдавать проще.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «живой» Geely Atlas четвертого поколения впервые «засветился» в Сети. Возможно, новинка доедет и до России, у нас дореформенная машина может похвастать 200-сильным мотором, есть версии с «роботом» и «автоматом», передним и полным приводом.