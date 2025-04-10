Omoda анонсировала запуск новейшего кроссовера C3

К особенностям нового паркетника Omoda C3 относятся не только небольшие габариты, но и футуристичный дизайн. По словам производителя, новинка должна открыть новую главу в истории развития инновационного транспорта будущего.

Представители пресс-службы Omoda подчеркнули, что кузов C3 будет лишен плавных линий и изгибов ради оригинальности, отличия от прочих моделей марки. Свежий субкомпакт получит резкие и четкие контуры, которые должны вызывать ассоциации с ударами молний. В итоге новоиспеченный SUV обязан как минимум расширить границы привычного восприятия кроссоверов.

Напомним, «Омода» продемонстрировала свой инновационный подход к дизайну еще пару лет назад на Шанхайском автосалоне. Тогда бренд показал общественности паркетник Omoda C5 с динамичным обтекаемым кузовом. Эта модель, как и ряд других, давно продается в России, а значит, и у C3 есть все шансы добраться до нашей страны.