MG опубликовала тизеры новомодного кроссовера Cyber X

В Сети появились первые изображения паркетника MG Cyber X. С его помощью китайско-британский производитель планирует произвести фурор как минимум в области дизайна. Пока непонятно, доедет ли «вседорожник» до России, хотя бренд в нашей стране официально представлен.

Судя по тизерам, кроссовер Cyber X сможет похвастать угловатыми обводами, которые раньше были нехарактерны для моделей MG. Оптика реализована в виде диодных полос. Переднюю часть автомобиля сделали прямоугольной, SUV получил массивные задние стойки и почти горизонтальную подоконную линию. Представители марки считают, что такое сочетание элементов привлечет молодежную аудиторию.

Возможно, «живой» MG Cyber X представят на суд общественности на мотор-шоу в Шанхае. Кстати, там же должен дебютировать спорткар Cyberster. В ближайшие пару лет бренд рассчитывает вывести на рынок восемь новых/обновленных машин.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему в России провалились продажи «поддельных» автомобилей MG.