В России заметили обновленный кроссовер Haval F7 в виде купе

В нашей стране «засветился» очередная новинка от Haval, на сей раз речь идет о купеобразном кроссовере c индексом F7. Похоже, что папарацци удалось выследить автомобиль во время некой съемки. Возможно, рекламной.

Об этом сообщил телеграм-канал «Хавал-клуб», опубликовав у себя сделанный в нашей стране снимок купеобразного Haval F7. Официальной информации о том, где именно удалось запечатлеть свежий паркетник, к сожалению, нет.

О появлении на свет обновленной «семерки» Haval не сообщал. Прежнюю версию этого кросс-купе под названием F7x перестали выпускать, когда модель сменила поколение. На родине автомобиля такой кузов не представлен, в КНР российский Haval F7 известен как Monster или Divine Beast. Однако нельзя исключать, что все изменится в ближайшем будущем.

Продающийся сейчас на отечественном рынке Haval F7 комплектуется моторами объемом 1,5 и 2,0 л, выдающими 150 и 192 л.с. Передачи переключает 7-диапазонный преселектив, цены лежат в диапазоне 2,85 — 3,65 млн рублей.

Напомним, на этой неделе в России начались продажи кроссовера Haval H7, и портал «АвтоВзгляд» уже успел его протестировать.