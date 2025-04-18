Флагманский кроссовер «Москвич 8» заметили во время тестов в столице

Столичным папарацци удалось поймать в свои объективы габаритный кроссовер «Москвич 8» у метро «Кузьминки». Производитель обещал запустить продажи паркетника весной этого года.

На кузове новинки были закреплены номера для обкатки

«Шпионские» изображения «восьмерки» опубликовал телеграм-канал «Автопоток», рассказав, что снимки прислали читатели. Подчеркнуто, что семейный SUV во время испытаний разъезжал по городу с регистрационными знаками, закрепленными непосредственно за заводом «Москвич» — они предназначены специально для обкатки тестовых моделей. Появление флагмана марки на дорогах можно считать еще одним косвенным подтверждением скорого начала продаж новинки.

Напомним, первую партию кроссоверов «Москвич 8» уже поставили на учет в ГАИ. Но пока завод-изготовитель молчит о конкретных сроках старта реализации, кто-то уже сумел повесить на «восьмерку» номера.

Ранее портал «АвтоВзггляд» сообщал, что флагман «Москвича» готовят к серийному производству.