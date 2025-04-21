Omoda готовится к мировой премьере компактного кроссовера C3

Модель, впервые замеченная еще в 2023 году, получила футуристичный и агрессивный дизайн с острыми линиями кузова, двухъярусной оптикой и светодиодными фонарями, стилистически перекликающимися с C7. Из особенностей салона — вертикальный экран мультимедийной системы и минималистичная панель приборов.

Ожидается, что Omoda C3 будет предлагаться с бензиновыми, гибридными и электрическими силовыми установками, однако точные технические характеристики пока не раскрыты. Как предполагается, новинка может быть близка по размерам к родственному кроссоверу Jaecoo J5 (около 4,4 м в длину).

В России модель, вероятно, появится с турбомотором 1.5 и передним приводом, но сроки выхода на рынок пока неизвестны. На данный момент Omoda представлена в нашей стране кроссовером C5, а также седанами S5 и S5 GT. В скором времени ассортимент расширится за счет паркетника C7.

Напомним, что бренд Omoda, как и Jaecoo, не представлен на китайском рынке — эти марки были созданы компанией Chery специально для экспортных продаж.