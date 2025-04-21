Глава АВТОВАЗа предсказал, что продажи LADA на треть просядут в апреле

По словам г-на Соколова, за прошлый год АВТОВАЗ сумел реализовать в апреле 45 тыс. «Лад». В этом году тольяттинский автозавод надеется, что своих владельцев за аналогичный период найдут 30 тыс. машин.
Если оценивать динамику российского авторынка в целом, продажи упали почти на 50%. Можно говорить и о 60-процентной просадке, если не учитывать в общей статистике долю АВТОВАЗа, заявил топ-менеджер. Он добавил, что для повышения спроса до конца месяца планируется перезапустить программу льготного кредитования. Она затронет больше категорий автомобилей.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что АВТОВАЗ пока не откажется от LADA Granta в пользу новой Iskra.