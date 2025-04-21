Китайский авторынок определил лидеров среди кроссоверов

Портал CarNewsChina, ссылаясь на данные Китайской ассоциации автомобилей (CPCA), сообщает, что в марте этого года было продано 948 000 SUV. Tesla Model Y заняла первое место в рейтинге продаж, которое она потеряла в январе и феврале. В марте 2025 года всего реализовали 48,2 тысяч единиц, что сделало эту модель самым популярным кроссовером в КНР на текущий момент.
Geely Xingyue L расположился на втором месте с 23,8 проданных единиц. Замыкает тройку лидеров BYD Song Plus — преодолевший рубеж в миллион реализованных экземпляров.
Среди моделей иностранных брендов лучшие показатели у Toyota. Модели Frontlander и RAV4 от GAC-Toyota вошли в топ-10 рейтинга.