Китайский авторынок определил лидеров среди кроссоверов

В первом квартале 2025 году на внутреннем китайском рынке было продано более 2,5 миллионов кроссоверов, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. Tesla Model Y, Geely Xingyue L и BYD Song Plus заняли первые три места в рейтинге популярности.

Портал CarNewsChina, ссылаясь на данные Китайской ассоциации автомобилей (CPCA), сообщает, что в марте этого года было продано 948 000 SUV. Tesla Model Y заняла первое место в рейтинге продаж, которое она потеряла в январе и феврале. В марте 2025 года всего реализовали 48,2 тысяч единиц, что сделало эту модель самым популярным кроссовером в КНР на текущий момент.

Geely Xingyue L расположился на втором месте с 23,8 проданных единиц. Замыкает тройку лидеров BYD Song Plus — преодолевший рубеж в миллион реализованных экземпляров.

Среди моделей иностранных брендов лучшие показатели у Toyota. Модели Frontlander и RAV4 от GAC-Toyota вошли в топ-10 рейтинга.