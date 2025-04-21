Сроки появления кроссовера Deepal S07 в России подтверждены официально

В феврале портал «АвтоВзгляд» сообщал, что «поднебесный» бренд Deepal выведет на российский рынок в качестве первой модели кроссовер S07 в 2025 году. Теперь представители бренда официально подтвердили эту информацию нашему корреспонденту в Китае.

В пресс-службе рассказали, когда «семерка» приедет в Россию, в рамках экскурсии для журналистов по технологическому центру компании в городе Чунцин. Напомним, что «Дипал» — это суббренд хорошо известного у нас Changan.

Кроссовер S07 является последовательным гибридом. В состав силовой установки производители включили классический бензиновый двигатель объемом 1,5 л, который трудится в качестве генератора. А в движение «китайца» приводит 238-сильный электромотор, размещенный на задней оси. В Китае отдача может доходить до 258 л.с.

Напомним, что в КНР существуют не только гибридные, но и чисто электрические модификации Deepal S07, чья мощность составляет 218 либо 258 л.с. Длина кузова достигает 4750 мм, ширина — 1930, а высота 1625 мм при колесной базе 2900 мм. Технические подробности о версии паркетника для нашего рынка пока, к сожалению, неизвестны. Видимо, их рассекретят ближе к старту продаж в нашей стране.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России проходят сертификацию кроссоверы Deepal G318.