Дилеры объяснили, почему россияне перестали покупать новые автомобили

По итогам марта российские продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 83 000 единиц, а это на 45% меньше, чем в первом весеннем месяце 2024-го. Эксперты отмечают, что рынок остается под влиянием тех же негативных тенденций, что и в феврале.

Как объяснил агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ключевыми факторами являются сохранение высокой ставки ЦБ, дорогие кредиты, а также ожидание возвращения ушедших брендов. Кроме того, укрепление рубля спровоцировало часть покупателей отложить покупки в ожидании более выгодных предложений.

Сравнение с мартом 2024-го выглядит особенно невыгодным. Как отмечает Ренат Тюктеев из АГ «Авилон», прошлогодний всплеск продаж был связан с анонсом повышения утильсбора, тогда как текущий показатель оказался на 46% ниже.

Среди основных сдерживающих факторов эксперты выделяют изменение условий кредитования, сохраняющиеся слухи о возвращении иностранных марок (хотя на практике для этого потребуется нескольких лет), а также привлекательность банковских депозитов.

Коммерческий директор FRESH Евгений Житнухин также добавил, что негативное влияние оказала и реализация отложенного спроса в конце 2024 года, когда покупатели спешили приобрести автомобили до индексации утильсбора. Как и очередной рост цен на новые модели 2025 года выпуска.