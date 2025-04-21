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Дилеры объяснили, почему россияне перестали покупать новые автомобили

В марте в нашей стране реализовали 83 тыс. свеженьких машин

По итогам марта российские продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 83 000 единиц, а это на 45% меньше, чем в первом весеннем месяце 2024-го. Эксперты отмечают, что рынок остается под влиянием тех же негативных тенденций, что и в феврале.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Дилеры объяснили, почему россияне перестали покупать новые автомобили

Как объяснил агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ключевыми факторами являются сохранение высокой ставки ЦБ, дорогие кредиты, а также ожидание возвращения ушедших брендов. Кроме того, укрепление рубля спровоцировало часть покупателей отложить покупки в ожидании более выгодных предложений.

Сравнение с мартом 2024-го выглядит особенно невыгодным. Как отмечает Ренат Тюктеев из АГ «Авилон», прошлогодний всплеск продаж был связан с анонсом повышения утильсбора, тогда как текущий показатель оказался на 46% ниже.

Среди основных сдерживающих факторов эксперты выделяют изменение условий кредитования, сохраняющиеся слухи о возвращении иностранных марок (хотя на практике для этого потребуется нескольких лет), а также привлекательность банковских депозитов.

Коммерческий директор FRESH Евгений Житнухин также добавил, что негативное влияние оказала и реализация отложенного спроса в конце 2024 года, когда покупатели спешили приобрести автомобили до индексации утильсбора. Как и очередной рост цен на новые модели 2025 года выпуска.

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