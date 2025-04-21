Дилеры объяснили, почему россияне перестали покупать новые автомобили

Как объяснил агентству «Автостат» генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, ключевыми факторами являются сохранение высокой ставки ЦБ, дорогие кредиты, а также ожидание возвращения ушедших брендов. Кроме того, укрепление рубля спровоцировало часть покупателей отложить покупки в ожидании более выгодных предложений.
Сравнение с мартом 2024-го выглядит особенно невыгодным. Как отмечает Ренат Тюктеев из АГ «Авилон», прошлогодний всплеск продаж был связан с анонсом повышения утильсбора, тогда как текущий показатель оказался на 46% ниже.
Среди основных сдерживающих факторов эксперты выделяют изменение условий кредитования, сохраняющиеся слухи о возвращении иностранных марок (хотя на практике для этого потребуется нескольких лет), а также привлекательность банковских депозитов.
Коммерческий директор FRESH Евгений Житнухин также добавил, что негативное влияние оказала и реализация отложенного спроса в конце 2024 года, когда покупатели спешили приобрести автомобили до индексации утильсбора. Как и очередной рост цен на новые модели 2025 года выпуска.