Avatr официально привезет в Россию самую доступную модель

Продажи четырехдверного Avatr 06 недавно начались на родине, но представители бренда уже не скрывают, что эта новинка достанется россиянам по «белой» схеме. В пересчете на рубли на китайском рынке за седан просят от 2,1 до 3 млн, что делает его самым бюджетным автомобилем в линейке марки.

Китайцы планируют реализовать это в 2026 году

Об этом сообщает ресурс «Китайские автомобили», ссылаясь на официальную презентацию Avatr в Чунцине. В рамках мероприятия производитель премиальных машин поделился стратегией развития.

«Шестерка» может быть и электрокаром, и последовательным гибридом. В первом случае Avatr предлагает 343-сильную заднеприводную версию и 598-сильную полноприводную. Прилагается батарея емкостью 72,88 кВтч, что обеспечивает седану запас хода в районе 600 — 650 км.

Будучи гибридом, Avatr 06 имеет электродвигатель, выдающий 343 л.с. Его дополняет 156-сильный мотор объемом 1,5 л, который служит генератором. За счет батареи на 31,7 кВтч «бюджетник» может проехать 170 км на чистом электричестве.

Габариты седана составляют 4855х1960х1450 мм при колесной базе 2940 мм. «Шестерку» можно узнать по контрастной крыше и оригинальным ходовым огням.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Avatr презентует в 2026 году еще один кроссовер и минивэн.