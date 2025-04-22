Эксперт Васильев поделился впечатлениями о Changan CS75 Plus 4-го поколения

Представители компании Changan подтвердили, что кроссовер CS75 Plus четвертого поколения, который уже продается в Китае, в скором времени доберется и до России. А своим мнением об этом автомобиле поделился автоэксперт Егор Васильев, познакомившийся с моделью в КНР.

— Можно сказать, что сейчас по крайней мере дизайн четвертого CS75 Plus явно можно рассматривать как премиальный. Однако в текущих экономических условиях определяющим фактором будет цена. А вот с ней пока большой вопрос. И если бренд все-таки планирует утвердиться на российском рынке, компании стоит изучить вопрос применения собственных финансовых инструментов для стимуляции спроса, — передает из Чунцина обозреватель портала «АвтоВзгляд», эксперт Егор Васильев.

И уточняет, что, по его мнению, и дизайн, и технические характеристики Changan CS75 Plus 4-го поколения вполне подходят для российского потребителя. Правда, пока не совсем понятно, какие именно модификации доберутся до нашего рынка. В Китае версии две: с 1,5-литровым мотором на 191 л.с. и 233-сильным двигателем объемом 2 литра. Коробка передач в любом случае 8-ступенчатый «автомат» Aisin, привод — передний. Хотя для нашей страны предложат и полный.

Когда конкретно это случится, неясно. Даже ориентировочные сроки начала российских продаж «четвертого» CS75 представители марки не раскрывают. Хотя и говорят, что процесс сертификации модели уже запущен.

Напомним, что предыдущая версия Changan CS75 сейчас продается в нашей стране по цене от 3 590 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.