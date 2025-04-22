Названа самая популярная версия LADA Vesta в России

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты подсчитали, что за первый квартал своих покупателей в нашей стране нашли 23 357 новеньких «Вест». И 68,5% из них были оборудованы автоматизированной трансмиссией.
С января по март доля проданных седанов LADA Vesta с АТ оказалась чуть ниже, чем в случае универсалов. Но разница совсем невелика, она составляет всего один процент — 68% против 69%.
В прошлом году жители страны гораздо реже приобретали двухпедальные «Весты». В общей сложности по семейству доля реализованных машин с бесступенчатой трансмиссией дошла только до 28%.