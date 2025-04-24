Российский рынок удерживает шестое место в Европе по автопродажам

Россия сохранила свои позиции в общеевропейском рейтинге автопродаж, несмотря на непростую экономическую ситуацию на авторынке, связанную, в том числе, и с бегством из страны ряда иностранных брендов.

Аналитическое агентство «Автостат», на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), сообщает, что в марте 2025 года Россия заняла шестую позицию среди крупнейших автомобильных рынков Европы. Несмотря на общее снижение количества продаж, мы сохраняем эту позицию с февраля.

Лидером же европейского рынка стала Великобритания, где за месяц было продано более 357 000 автомобилей — на 12,4% больше, чем годом ранее. Эксперты связывают этот рост с традиционным сезонным всплеском спроса. При этом в феврале британский рынок занимал лишь пятую строчку.

Германия, напротив, показала спад: продажи сократились на 3,9%, в связи с чем ФРГ опустилась на второе место с результатом в 253 500 реализованных машин. Третье место сохранила за собой Италия (172 300 купленных авто, что на 6,3% больше, чем в марте 2024 года). Франция, столкнувшаяся с падением спроса на 14,5%, оказалась на четвертой позиции, а Испания, напротив, продемонстрировала рост на 23,2% и заняла пятое место.

Российский рынок, несмотря на сохранение позиции, продолжает демонстрировать отрицательную динамику. В марте в стране своих хозяев нашли только 79 800 новых легковушек, что на 45,5% меньше, чем год назад.