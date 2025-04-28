GAC презентовал обновленный кроссовер GS3

В Китае состоялась премьера обновленного GAC GS3, и рестайлинговый кроссовер уже даже поступил в продажу на домашнем рынке — дилеры просят за него от 85,8 до 108,8 тысячи юаней (от 970 тысяч до 1,23 миллиона рублей). Велика вероятность, что в обозримом будущем обновленная модель доберется и до России.

Судя по фотографиям, опубликованным компанией GAC, обновление коснулось в первую очередь экстерьера — например, кроссовер получил новый дизайн решетки радиатора, подчеркивающий его современный облик. На рынке автомобиль будет представлен в расширенной цветовой гамме, включающей два новых оттенка.

При габаритных размерах 4410x1850x1600 мм модель сохранила свою компактность, оставаясь удобной для городской эксплуатации. Под капотом GS3 — 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 177 л.с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, сообщают наши коллеги из «Китайских автомобилей».

В салоне обновленной модели установлены цифровая панель приборов с 7 дюймовым экраном и мультимедийный комплекс с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем. Также автомобиль располагает системой кругового обзора с 540-градусным углом.

На российском рынке GAC GS3 пока представлен в дорестайлинговой версии, доступной в пяти комплектациях. Стоимость младшей составляет 2 449 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.