В столице выпустили тестовую партию кроссоверов «Москвич 5»

Собранные в столице кроссоверы «Москвич 5» получили две версии 1,5-литрового наддувного двигателя. В зависимости от модификации агрегат выдает 136 либо 174 л.с. Привод — исключительно передний, передачи переключает вариатор.

Об этом сообщили наши коллеги из издания «За рулем», опубликовав в своем телеграм-канале фото и видео «Москвичей» с индексом 5 из ограниченной партии. Такие автомобили получили разноцветные кузова, в том числе белые, черные, серые и красные.

Все «Москвичи 5», сошедшие с конвейера, стали частью корпоративного автопарка завода-изготовителя. Инженеры и испытатели будут тестировать модель в наших суровых дорожных и климатических условиях, определяя ее дальнейшую судьбу. В итоге специалисты примут решение о целесообразности запуска кроссовера в серийное производство. Хотя «пятерка» должна была пополнить модельный ряд отечественного бренда еще в 2024 году.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что флагманский кроссовер «Москвич 8» недавно заметили во время тестов в столице.