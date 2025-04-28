Россияне рассказали, каких сбежавших автопроизводителей они ждут больше всего

Несмотря на то, что россияне уже привыкли к китайским и новым отечественным автобрендам, заполнившим нишу ушедших производителей, по тем зарубежным маркам, что приостановили деятельность в нашей стране, они все равно скучают. И больше всего — по корейским Kia и Hyundai.

Опрос о том, какие бренды россияне больше всего хотели бы снова увидеть на отечественном рынке, провел в своем telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Всего в голосовании приняли участие более 1000 респондентов, которые могли выбирать сразу несколько вариантов ответа.

Южнокорейские Kia и Hyundai заняли первое место в опросе, за них проголосовал 31% участников. Второй по популярности оказалась марка Toyota с результатом 29%, с небольшим отрывом за ней следует немецкий Volkswagen, собравший 27% голосов. Замыкают пятерку лидеров BMW и Skoda, каждая из которых получила по 23% голосов. В то же время Mercedes-Benz набрал 15%, Audi 14%, Mazda 10%.

При этом 17% респондентов заявили, что не ожидают возвращения никаких покинувших отечественный рынок производителей в принципе. А кто-то в комментариях к посту упоминал другие марки, не вошедшие в основной список.

Как бы то ни было, в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок снижения цен ждать не стоит. Импортные автомобили будут стоить значительно дороже, чем несколько лет назад, из-за изменившихся условий поставок, логистики и переворотов на авторынке в целом.