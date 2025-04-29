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Дилеры придумали, как спасти российский авторынок

РОАД представила комплексный план по выходу из кризиса

Отечественный авторынок переживает не лучшие времена — продажи новых машин в марте 2025 года упали на 46% по сравнению с прошлым годом. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) считают, что ситуация требует срочных системных мер, включая пересмотр финансовой политики и разработку новой стратегии развития отрасли.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Дилеры придумали, как спасти российский авторынок

По мнению президента ассоциации РОАД Алексея Подщеколдина, основными причинами проблем на рынке стали завышенная ключевая ставка ЦБ (21%), сворачивание программ автокредитования, нестабильность рубля и проблемы с расчетами по международным сделкам. Если меры не будут приняты — то рынок может потерять до 6 трлн рублей оборота и 1,5 трлн в налогах, а также сотни тысяч рабочих мест.

При этом текущая стратегия развития автопрома до 2035 года, разработанная в 2022-м, уже не соответствует новым реалиям.

Предлагаются несколько ключевых направлений реформ. Во-первых, необходимо восстановить объем рынка до 2-3 млн автомобилей в год, учитывая критическое старение парка (70% машин в возрасте более 10 лет). Во-вторых, электромобили не должны доминировать над традиционными ДВС, имеющими стратегическое значение для оборонной промышленности.

Также в ассоциации настаивают на законодательном закреплении ответственности автопроизводителей за поставку запчастей в течение 5 лет и создании российских серверов для диагностики автомобилей.

В качестве превентивных мер предлагается ввести повышенный утильсбор на китайские авто, производимые на наших заводах крупноузловым методом, стимулируя переход к мелкоузловой сборке и полной локализации. Финансовые меры включают стабилизацию курса рубля и снижение ставок кредитования до 10-12%.

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