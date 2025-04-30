Первый официальный дилер Li Auto в России откроется уже в мае

Li Auto официально выходит на российский рынок. Модельный ряд будет представлен кроссоверами L6, L7 и L9 2025 года выпуска, полностью адаптированными для эксплуатации в нашей стране. Все автомобили получат русифицированный интерфейс, полноценную гарантию на 3 года или 100 тыс км пробега, а также гарантию на батарею — до 160 тыс км.

В апреле стартовала работа по формированию дилерской сети, которая уже включает 32 официальных представительства по всей стране. Официальные продажи, которых ожидали многие автолюбители в России, китайский автопроизводитель Li Auto реализует через партнерство с другой «поднебесной» компанией-экспортером Sinomach Auto.

Особенностью официального выхода бренда стала, помимо гарантии и адаптации к нашему рынку, централизованная система поставки запчастей с российского склада, что упростит обслуживание новых авто. Ключевым фактором успеха в РФ компания обозначила не только качество ввозимых машин, но и развитие инфраструктуры сервисов, которую компания планирует создать и развивать в ближайшие месяцы.

Первый дилерский центр откроет двери для клиентов в конце мая, хотя кроссоверы уже поступили на склады. Смеем предположить, что тогда же — через несколько недель — начнутся официальные российские продажи.

Как отметил заместитель главы филиала, директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto Дмитрий Роткин, интерес к моделям Li Auto в России продолжает расти. Компания фокусируется на расширение сети сервисных центров и предоставление официальной гарантии покупателям. Эти меры направлены на то, чтобы сделать покупку конкурентно привлекательной на фоне серых поставщиков.