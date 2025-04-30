В России перенесли сроки очередного повышения ставок утильсбора

Правила расчета тарифов утильсбора на машины, привезенные в Россию из стран ЕАЭС, пока останутся на прежнем уровне. А это существенно снижает шансы на резкий скачок цен на авторынке.

В мае все останется на своих местах

Как сообщает «Журнал Авто.ру», корректировку ставок утилизационного сбора в нашей стране отложили до лета. Последний раз индексацию проводили 1 января 2025 года. Тогда это было уже второе повышение в рамках долгосрочной стратегии, рассчитанной до 2030 года. Ощутимее всего выросли тарифы для электромобилей — чуть больше, чем в 20 раз.

Напомним, прежде сбор при покупке новых «зеленых» авто составлял 32 600 рублей, но в 2025-м сумма увеличилась до 667 400 «кровных». Аналогичную плату берут за популярные машины с классическими двигателями объемом от литра до двух.

Ранее Минпромторг планировал изменить схему расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных к нам из стран ЕАЭС, с 1 мая. С помощью новой формулы хотели учесть расходы плательщиков и среднюю стоимость машины, но прикрыть возможность оплаты по сниженным таможенным ставкам соседних государств.