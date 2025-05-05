Эксперт Целиков: самые дешевые «китайцы» не пользуются спросом в России

Анализ статистики продаж автомобилей иностранного производства в России за первый квартал 2025 года показал, что покупатели чаще выбирают китайские модели среднего ценового сегмента, практически оставляя без внимания бюджетные предложения.

Лишь одна модель из топ-9 самых бюджетных иномарок входит в топ-3 самых популярных

Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, который проанализировал рынок и составил список самых дешевых китайских автомобилей на сегодняшний день.

Так, среди самых доступных иномарок с ценником от 1,82 до 2,18 млн рублей только Chery Tiggo 4 Pro смог попасть в топ-10 самых продаваемых, заняв третье место с результатом 6807 реализованных экземпляров. При этом такие модели, как Changan Alsvin (511 шт.) или BAIC U5 Plus (807 шт.), несмотря на привлекательную стоимость, не вызвали ажиотажного спроса у покупателей.

Интересно, что лидерами продаж по итогам первого квартала стали более дорогие китайские модели: Haval Jolion (11 875 шт.) и Chery Tiggo 7 Pro Max (11 072 шт.) со средними ценами 2,6 и 3,07 млн рублей.