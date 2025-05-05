Стало известно, когда минивэн JAC RF8 выйдет на российский рынок

Согласно официальному заявлению компании, первые поставки флагманского минивэна RF8 в Россию ожидаются в третьем квартале 2025 года. Модель будет собираться на мощностях отечественной компании Sollers.

Как сообщает телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости», первоначально анонсированный старт продаж перенесли на более поздний срок. Напомним, прежде предполагалось, что минивэн RF8 поступит в российскую продажу летом.

Габариты этой модели — 5200/1980/1830 мм. В движение автомобиль приводит двухлитровый бензиновый турбомотор на 224 л.с., которому аккомпанирует восьмиступенчатый «автомат». Привод — безальтернативно передний.

Параллельно JAC готовит к дебюту на российском рынке пикап T9 в дизельной версии с механической коробкой передач — он должен появиться в продаже до конца года. Что же касается гибридной модификации грузовичка, также представленной в Шанхае, то ее запуск в нашей стране пока не планируется.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что к российской премьере готовится рамный внедорожник JAC JS9.