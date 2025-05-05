Электрический кроссовер Jaecoo EJ6 впервые замечен в России

Jaecoo EJ6 заметили у одного из дилерских центров в Москве. Судя по всему, модель, которая получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) еще в прошлом году, в обозримом будущем поступит в продажу.

Фотографии кроссовера, окрашенного в темно-зеленый цвет, с 19-дюймовыми колесами и выдвижными дверными ручками опубликовали наши коллеги из «Китайских автомобилей». По их данным, конкретно эта машина должна поступить в пресс-парк — то есть она предназначена для журналистских тест-драйвов. А это косвенно подтверждает планы бренда по официальному представлению EJ6 в России.

Jaecoo EJ6 располагает системой полного привода с двумя электромоторами суммарной мощностью 279 л.с. До первой сотни «батарейная» модель разгоняется за 6,5 секунды. Кроссовер длиной 4,4 метра с дорожным просветом 200 мм предлагает специальные режимы для движения по снегу и бездорожью. В салоне установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и подрулевой селектор переключения передач.

Пока представители марки Jaecoo официально не сообщали о запуске EJ6 в нашей стране. Но, вероятно, эта модель поступит в продажу все-таки после J5, который должен дебютировать на российском рынке до конца июня.