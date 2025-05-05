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Гибридный кроссовер GAC S7 приедет в Россию раньше, чем предполагалось

Одним из главных конкурентов бензоэлектрического SUV называют LiXiang L6

Представители марки GAC официально подтвердили, что гибридный кроссовер S7 выйдет на российский рынок. Сроки начала продаж они при этом не раскрыли, однако это сделали дилеры: по их данным, «семерка» появится в шоу-румах сразу после полноприводного GS4, то есть уже в июле.

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Автор
Александр Проневский

Изображение Гибридный кроссовер GAC S7 приедет в Россию раньше, чем предполагалось

Как сообщает портал «Китайские автомобили», автомобиль будет предлагаться в двух версиях: переднеприводной с одним электромотором (392 л.с.) и полноприводной с двумя электродвигателями (501 л.с.). Особенностью гибридной системы стала возможность прямого подключения бензинового турбомотора на 1,5 л к передним колесам, что улучшает динамику на трассе. В зависимости от модификации запас хода на электротяге составляет от 115 до 205 км, а общий пробег с учетом топливного бака достигает 1150 км.

По своим габаритам (4900 х 1950 х 1780 мм) и техническим характеристикам GAC S7 позиционируется как прямой конкурент LiXiang L6, хотя и отличается от последнего более брутальным дизайном.

Кроссовер S7 станет шестой моделью в российской линейке GAC, в которую на сегодняшний день входят паркетники GS3 и GS4, большой GS8, седан Empow, а также минивэн M8. Ожидается, что официальные цены на новинку составят от 5,5 до 6 млн рублей. Кстати говоря, на данный момент S7 уже продают в нашей стране по схеме серого импорта, предлагая его за 3,5-4,4 млн рублей.

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