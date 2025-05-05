Гибридный кроссовер GAC S7 приедет в Россию раньше, чем предполагалось

Представители марки GAC официально подтвердили, что гибридный кроссовер S7 выйдет на российский рынок. Сроки начала продаж они при этом не раскрыли, однако это сделали дилеры: по их данным, «семерка» появится в шоу-румах сразу после полноприводного GS4, то есть уже в июле.

Как сообщает портал «Китайские автомобили», автомобиль будет предлагаться в двух версиях: переднеприводной с одним электромотором (392 л.с.) и полноприводной с двумя электродвигателями (501 л.с.). Особенностью гибридной системы стала возможность прямого подключения бензинового турбомотора на 1,5 л к передним колесам, что улучшает динамику на трассе. В зависимости от модификации запас хода на электротяге составляет от 115 до 205 км, а общий пробег с учетом топливного бака достигает 1150 км.

По своим габаритам (4900 х 1950 х 1780 мм) и техническим характеристикам GAC S7 позиционируется как прямой конкурент LiXiang L6, хотя и отличается от последнего более брутальным дизайном.

Кроссовер S7 станет шестой моделью в российской линейке GAC, в которую на сегодняшний день входят паркетники GS3 и GS4, большой GS8, седан Empow, а также минивэн M8. Ожидается, что официальные цены на новинку составят от 5,5 до 6 млн рублей. Кстати говоря, на данный момент S7 уже продают в нашей стране по схеме серого импорта, предлагая его за 3,5-4,4 млн рублей.