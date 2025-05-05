Российский авторынок показал рост в апреле после мартовского спада

В апреле 2025 года российский рынок продемонстрировал положительную динамику — было продано 101,4 тысячи новых автомобилей, что на 28% больше, чем в предыдущем месяце. Однако в сравнении с апрелем 2024-го объемы реализации сократились на четверть.

Продажи новых легковых автомобилей увеличились на 25% по сравнению с мартом

В пресс-релизе Минпромторга говорится, что наибольший спад наблюдается в сегментах коммерческого транспорта: продажи легких грузовиков сократились на 16%, тяжелых — на 58%, автобусов — на 52%.

В целом за первые четыре месяца 2025 года общий объем российского рынка новых автомобилей составил 404 тысячи единиц, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля российских производителей увеличилась на 10%: «нашемарки» разошлись тиражом в 65,2 тыс. единиц в апреле (или 219 тыс. шт. с начала года). Что же до импортных машин, то их результат — 51,5 тыс. по итогам минувшего месяца.