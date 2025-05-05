Российский авторынок показал рост в апреле после мартовского спада

В пресс-релизе Минпромторга говорится, что наибольший спад наблюдается в сегментах коммерческого транспорта: продажи легких грузовиков сократились на 16%, тяжелых — на 58%, автобусов — на 52%.
В целом за первые четыре месяца 2025 года общий объем российского рынка новых автомобилей составил 404 тысячи единиц, что на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля российских производителей увеличилась на 10%: «нашемарки» разошлись тиражом в 65,2 тыс. единиц в апреле (или 219 тыс. шт. с начала года). Что же до импортных машин, то их результат — 51,5 тыс. по итогам минувшего месяца.