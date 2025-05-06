Стало известно, когда полноприводный Chery Tiggo 7L выйдет на российский рынок

Компания Chery готовит к выходу на российский рынок полноприводный кроссовер Tiggo 7L. Как ожидается, версия с четырьмя ведущими колесами поступит в продажу уже осенью текущего года. Силовой агрегат при этом останется прежним.

Портал Auto.ru сообщил, что модель будет приводить в движение 1,6-литровый турбированный мотор мощностью в 150 л.с. Несмотря на то, что «лошадок» ему не добавляли, внедрение полного привода может улучшить динамические характеристики кроссовера, который в текущей версии разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды.

Стоимость новой модификации Tiggo 7L пока не раскрывается, однако в модельной линейке Chery есть, например, полноприводный Tiggo 7 Pro Max, где доплата за эту опцию составляет от 150 до 310 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Напомним, что базовые версии Tiggo 7L в России уже доступны для покупки по цене от 2,7 миллионов рублей.

В перспективе бренд также может представить в России новую версию седана Arrizo 8, который был недавно презентован в Китае с измененным дизайном экстерьера и интерьера.