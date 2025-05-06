Новые автомобильные бренды заняли рекордные 8,8% российского рынка

В апреле 2025 года доля новых автомобильных брендов, специально созданных для российского рынка, достигла своего исторического максимума. Среди таковых — китайские, отечественные, а также белорусские марки.

Как отмечает в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, новые бренды продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику. Многие марки предлагают доступные альтернативы ушедшим с рынка «недружественным» производителям, заполняя важные ценовые ниши.

Если конкретнее, то эксперт анализировал результаты продаж новых автомобилей марок Belgee, Solaris, воскрешенного «Москвича», Evolute, Knewstar, Xcite, «АмберАвто», а также пикапов Sollers. Особый интерес, по его словам, представляет и предстоящий дебют бренда Tenet, который может оказать сильное влияние на рынок в ближайшие месяцы.