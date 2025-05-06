Hyundai зарегистрировала в России еще три торговых знака

Несмотря на уход с российского рынка, компания Hyundai продолжает защищать свои интересы в нашей стране. В мае она зарегистрировала в Роспатенте новые товарные знаки: Hyundai ix10, Hyundai ix40 и Hyundai ix50.

На этот раз речь идет о названиях моделей

Как сообщает информационное агентство «ТАСС», все регистрации относятся к 12-му классу международной системы, который включает автомобили, их запчасти и аксессуары. На сегодняшний день корейская компания не ведет официальную деятельность в России, однако продолжает сохранять свое юридическое присутствие.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Hyundai с начала 2025 года зарегистрировала уже четыре товарных знака. Теперь с учетом новых трех — на счету марки их семь. Кстати сказать, подобным образом действует и родственная Kia, которая в этом году закрепила права на восемь обозначений, защищая на всякий случай интеллектуальную обственность.

Напоминаем, что на основании регистрации товарных знаков нельзя говорить о скором возвращении бренда на отечественный рынок. Подобные действия часто направлены на пресечение незаконного использования марок третьими лицами и поддержание юридических прав автопроизводителей на свои бренды и модели в России.