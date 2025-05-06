Китайские автобренды Lepas и iCar могут официально прийти в Россию

Компания Chery может вывести на российский авторынок еще два своих суббренда, полагают представители дилерского сообщества. В их числе — совершенно новая марка Lepas, презентованная на конференции в Китае в конце апреля, и «электрический» iCar, созданный в 2023-м.

— Если мы говорим про марки, которые могут быть официально представлены в России, то выделил бы бренд Lepas, который в Шанхае был нам (во время закрытой дилерской конференции — прим.ред.) презентован. И iCar — это представитель Chery Group. Автомобили этой марки планируется официально поставлять в Россию, — цитирует директора департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николая Иванова агентство РИА Новости.

Правда, не до конца понятно: это всего лишь предположения эксперта или же он знает что-то, что пока неизвестно широкой публике. Как бы то ни было, даже если китайцы из Chery действительно намерены вывести эти бренды на отечественный рынок, их дебют случится явно не скоро — как минимум потребуется время для сертификации.

Напомним, что во время презентации нового глобального бренда Lepas, который метит в премиум-сегмент, участникам конференции показали сразу три модели — кроссоверы L4, L6 и L8. Подробнее об этой марке портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь. Что же касается iCar, созданного специально для электромобилей, то он существует с 2023-го, и в прошлом году действительно сообщалось, что его «электрички» могут приехать в Россию.