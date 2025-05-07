Гибридные кроссоверы Exlantix ET добрались до российских дилеров

В России уже можно купить полноразмерные кроссоверы Exlantix ET, но пока только в максимальной комплектации. В нее включены гибридная силовая установка и внушительный список опций, обеспечивающих высокий уровень безопасности и комфорта.

К преимуществам Exlantix ET производители относят запас хода в 1180 км, который они считают выдающимся, а также динамику и расход топлива. Последний в смешанном цикле составляет 6,4 л на сотню километров, 100 км/ч «китаец» набирает всего за 4,8 секунды. Гарантия составляет 200 тыс. км пробега или восемь лет — в зависимости от того, что наступит раньше.

Exlantix ET приводит в движение гибридная система, построенная вокруг классического бензинового наддувного двигателя объемом 1,5 л, компанию которому составляет парочка электромоторов. Общая пиковая мощность установки достигает 469 л.с. Батарея емкостью 40 кВт*ч обеспечивает кроссоверу в режиме «электрички» запас хода до 180 км на одной зарядке.

При покупке кроссовера-гибрида можно рассчитывать на умный полный привод, адаптацию высоты клиренса, пневмоподвеску и систему CDC. В салоне за комфорт отвечают двойные стеклопакеты, встроенный в сиденья массажер, трехзонный климат-контроль и набор электрорегулировок. Кроме того, 30 интеллектуальных ассистентов не дремлют в любой дорожной ситуации.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, когда Exlantix ET прошел сертификацию для России. Подробнее об особенностях этого SUV и его адаптации к российским условиям мы сообщали в конце марта, а цены разузнали еще раньше.