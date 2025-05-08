Весело схожу я в могилу: как российский авторынок идет «на поправку»

Минпромторг подвел итоги апрельских продаж новых автомобилей и после этого весьма сухо, как и положено солидному государственному органу, сообщил всем заинтересованным гражданам: продажи новых легковушек в России по итогам января-апреля снизились на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Поскольку голая цифра не дает, как правило, никакого представления об истинном положении дел в отрасли, портал «АвтоВзгляд» решил уточнить, во благо ли сие произошло, или во зло.

Всего за четыре месяца 2025 года отечественные автовладельцы зарегистрировали 346,4 тысячи новых легковых автомобилей — меньше, чем за первый квартал прошлого года. На 9% упала даже реализация машин, собранных на территории нашей страны — а ведь они, по идее, должны меньше зависеть от ценовой конъюнктуры благодаря локализации. Но это только по идее.

С ЧЕМ СРАВНИВАТЬ

Поскольку все вышеперечисленное вряд ли может наполнить душу обывателя радостью и гордостью за отечественный автопром, поклонникам последнего пришлось прибегнуть к слегка некорректным действиям и сравнить объемы продаж не год к году, а месяц к месяцу. Поскольку сезонных и даже месячных колебаний спроса никто не отменял, такой метод позволительно применять лишь тогда, когда сравнивать уж совсем не с чем, да и то — аккуратно.

Тем не менее, часть экспертов проявила сдержанный оптимизм, базирующийся на увеличении регистраций новых ТС в апреле — на целых 28% больше, чем в марте. Это неудивительно, ибо в позапрошлом месяце рынок пребывал в коллапсе — согласно данным аналитического агентства «Автостат» тогда было реализовано на 45,5% легковых авто меньше, чем в марте 2024-го. Рядом с подобным «результатом» любое движение вверх будет смотреться выигрышно.

Фото портала «АвтоВзгляд».

— Авторынок не безнадежен, — убежден Сергей Целиков, директор того самого «Автостата», который sine ira et studio который месяц констатирует долгую и продолжительную болезнь отечественной автомобильной индустрии. — Май, конечно же, до 100 не дотянет. Поскольку в мае будет всего 17 рабочих дней в ГИБДД против 22 в апреле. Но во второй половине года плавное восстановление рынка новых легковых авто точно продолжится...

НАДЕЖДА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Со своей стороны, мы согласны с г-ном Целиковым, что не все еще потеряно. Тут как в известном музыкальном анекдоте — когда издатель попросил Йоханнеса Брамса написать что-то радостное и духоподъемное, композитор принес ему новое произведение, начинавшееся так: «Весело схожу я в могилу».

Даже при самом благоприятном стечении обстоятельств автомобильные эксперты не надеются на то, что рынок в нынешнем году сможет дотянуть до 1,5 млн легковушек. Наиболее же реалистичным прогнозом они считают 1,38 млн проданных машин, что соответствует падению на 12% к 2024-му.

Фото производителя.

Иллюзий по поводу государственного урегулирования проблемы никто давно не испытывает. Действия Банка России, цепляющегося за свою безумную ключевую ставку как за спасательный круг в океане инфляции, а также Минпромторга, с восторгом ратующего за дальнейшее плановое повышение утильсбора, только подтверждают правомерность такого подхода.

Надежды как акторов, так и наблюдателей авторынка обращены исключительно на нереализованный потребительский потенциал населения, которому воленс-ноленс надо менять свои поизносившиеся автомобили на что-то более новое, пусть даже незавидное, весьма непритязательное и сильно переоцененное.

Другими словами, покупатель в очередной раз спасет мир, смирившись в конце концов с тем, что его нагло грабят автопроизводители с дилерами при равнодушном попустительстве и даже где-то споспешествовании государственных органов, по изначальному плану призванных стоять на страже интересов как раз того самого покупателя.