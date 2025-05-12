В России обновят среднюю версию Sollers Atlant и локализуют «автомат» для нее

Как сообщает редакция Motor.ru, речь идет об «Атланте» с односкатной задней ошиновкой. Производители обновят этот вариант в первую очередь, но рестайлинг ждет все семейство фургонов и микроавтобусов. Со временем у них появится «автомат», напоминающий по конструкции хорошо известную в нашей стране 6-диапазонную коробку передач японской фирмы Aisin.



Представитель «Соллерса» подтвердил нашим коллегам, что производство такой трансмиссии локализуют в России. Что любопытно, у «поднебесного» донора «Атланта» под названием JAC Sunray нет двухпедальных версий. Уже известно, что «автомат» подружат с наддувным 150-сильным дизелем объемом 2,7 л.



Помимо коробки передач, обновление Sollers Atlant затронет лицевые панели и салон. Скорее всего, ценник по сравнению дореформенной машиной вырастет. Сейчас без учета скидок она оценивается в 3 475 000 рублей.



Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Sollers локализовал в РФ штамповку кузовных деталей грузовичков Atlant и Argo.