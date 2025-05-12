Авторынок России просел по всем главным сегментам из-за майских праздников

С 5 по 11 мая россияне приобрели 19 359 новых автотранспортных средств. По сравнению с прошлой неделей рынок ушел в минус по всем ключевым направлениям.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, за предыдущие семь дней в нашей стране нашли своих владельцев 17 546 легковых автомобилей, что на 10,5% меньше, чем неделей ранее. Реализация коммерческого транспорта сжалась до 1166 штук или на 6%.

Цифры по грузовикам тоже не радуют, они ушли в минус на 16,4%. То есть за вышеназванный период в стране приобрели всего 557 экземпляров. По автобусам установлен антирекорд, поскольку было продано только 90 штук. Таким образом падение в сегменте составило почти 31%.

По мнению аналитиков, отечественный рынок глобально ушел в отрицательные значения из-за небольшого количества рабочих дней в этом месяце. В перерыве между государственными праздниками страна отработала только с 5 по 7 мая.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как российский авторынок идет «на поправку».