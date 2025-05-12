Кроссовер Seres M7 получил две новые комплектации в России

Гибридный «поднебесный» кроссовер M7, продающий у нас под брендами Aito и Seres, теперь представлен на отечественном рынке с новым списком оборудования. При этом габариты машин, рассчитанных на пять и шесть посадочных мест, не отличаются между собой, как и техническая начинка.

Об этом сообщил портал «Китайские автомобили». Размеры Seres M7 — 5020х1945х1760 мм. В движение кроссовер приводит 439-сильная установка с парочкой электромоторов, обеспечивающая тягу в 654 Нм. Бензиновый 116-сильный мотор, не связанный с колесами напрямую, питает батарею емкостью 40 кВт*ч.

По сравнению с шестиместным салоном объем багажника в пятиместном ощутимо вырос. Он вмещает 686 — 1619 л вместо прежних 188 — 755. Кроме того, двухрядные машины на 75 кг легче, однако время разгона до «сотни» все так же составляет 4,8 с.

В комплектации Pro за 6 990 000 рублей отделка выполнена из премиальной кожи, предусмотрены панорамная крыша и обогревы обоих рядов сидений, руля и форсунок омывателя. Мультимедийный комплекс русифицирован, на борту имеется пачка умных помощников для водителя и адаптивный «круиз».

В старшую модификацию Max стоимостью 7 490 000 рублей добавили проекционный дисплей, сервопривод дверей и электрические подножки. Вместо 20-дюймовых колес покупатель получает 21-дюймовые.

Ранее портал «АвтоВзгляд» расписал другие особенности кроссовера Aito Seres M7.