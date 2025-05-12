Раскрыты технические характеристики и комплектации Omoda C7 для России

Компания Omoda раскрыла подробности о модели C7, которая в мае появится в российских дилерских центрах. Этот автомобиль станет третьим предложением бренда на нашем рынке и будет доступен в пяти вариантах комплектации.

Как сообщается на официальном сайте Omoda, кроссовер длиной 4,66 метра с колесной базой 2,72 метра будет оснащен турбированным двигателем 1.6 мощностью в 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым роботом. Покупателям будет предложен выбор между передним и полным приводом, последний вариант уступает в динамике (разгон до 100 км/ч за 10,4 с против 9,4 с у переднеприводной версии). Примечательно, что производитель допускает использование бензина АИ-92.

Покупателям будет предложено также пять вариантов окраски кузова. Базовое оснащение включает 18-дюймовые диски, LED-оптику, мультимедийную систему с 15,6-дюймовым экраном и цифровую приборную панель. В топовой комплектации добавляются панорамная крыша, система кругового обзора и продвинутые системы помощи водителю.

Появление Omoda C7 в продаже ожидается уже в мае.