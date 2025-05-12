Теперь точно: официальные продажи автомобилей Lixiang начнутся в России в мае

Поначалу у нас будут продаваться три автомобиля из линейки Lixiang. Не дожидаясь начала лета, россиянам дадут возможность приобрести по «белой» схеме гибридные кроссоверы Li6, Li7 и Li9.

Об этом сообщается в пресс-релизе автомобильной группы «Авилон», поступившем в распоряжение портала «АвтоВзгляд». Уточняется, что эта компания стала первым официальным дилером премиальной «поднебесной» марки Lixiang в нашей стране.

Поставками машин из Китая в Россию займется импортер Sinomach Auto, поэтому клиенты смогут рассчитывать на полноценную заводскую гарантию, оригинальные запчасти, сервисное сопровождение и регулярные обновления бортового софта. Кстати, гарантия на все «Лисяны», которые приедут к нам таким способом, составит 100 000 км или 3 года — в зависимости от того, что наступит раньше. В случае тяговой батареи можно рассчитывать на 160 000 км или 8 лет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробнее писал о планах Lixiang по созданию дилерской сети в России.