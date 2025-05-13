Названы российские цены и дата премьеры новейшего кроссовера Omoda C7

Компания Omoda вот-вот выведет на российский рынок кроссовер C7 — его официальная премьера состоится уже 27 мая. Известны и цены: попросят за флагманскую модель от 2,99 до 3,6 млн рублей.

О том, что Omoda C7 представят российской публике 27 мая, сообщил «Российской газете» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров. В представительстве китайского бренда нашим коллегам эту информацию подтвердили. И добавили, что точные цены раскроют в день премьеры.

На официальном сайте марки страничка с подробностями о новом кроссовере уже есть. Автомобиль с габаритами 4660x1875x1670 мм, колесной базой 2720 мм и клиренсом 182 мм будет доступен с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 л. с и крутящим моментом 275 Нм. Коробка передач — семиступенчатый «робот». Привод — передний или полный. Расход топлива, как заявляет производитель, 7,1-7,4 л в смешанном цикле.

Что касается комплектаций, то их предусмотрено пять: две — для переднеприводной версии и три — для полноприводной. Уже в базе предлагается «зимний пакет» с дистанционным запуском двигателя, задний парктроник с камерой, датчики дождя и освещения, бесключевой доступ и множество электронных ассистентов. Топовое же исполнение похвастает панорамным люком, атмосферной подсветкой, расширенным комплексом «умных» помощников, проекционным дисплеем для водителя, вентиляцией передний кресел и прочими «плюшками».

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в Китае впервые представили «живьем» компактный кроссовер Omoda C3.