Названа средняя цена топ-15 моделей российского рынка новых автомобилей

В России за четыре месяца текущего года 15 самых продаваемых моделей автомобилей заняли 57-процентную долю рынка. Однако на учет жители страны поставили всего около 800 легковушек, включая параллельный импорт.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, первая десятка модельного рейтинга наполовину состоит из автомобилей нашего бренда LADA. Речь идет о Granta, Vesta, двух версиях Niva и Largus. Их средняя стоимость не превысила 2 млн рублей, но все популярные иномарки оказались дороже. Благодаря прайсу в 4,8 млн рублей самым дорогим в топ-10 оказался кроссовер Geely Monjaro.

В свою очередь Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval F7 и H3 с ценником более 3 млн рублей вошли в список 15 самых востребованных моделей. Прайс остальных машин из этого перечня составляет 2 — 3 млн «целковых», средняя цена — 2,46 млн. Такие цифры ощутимо ниже, чем ценник по всему модельному ряду отечественного авторынка, достигшего отметки 3,11 млн «деревянных».

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, сколько будут стоить авто популярных марок после их возвращения в РФ.