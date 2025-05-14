Со дна опять постучали: как глубоко способен упасть российский авторынок

Наблюдая за кровавыми уже слезами российских автомобильных дилеров, в чьих ремнях давно закончились дырки, обычный автовладелец, исстари испытывающий к автокупцам одну лишь неприязнь, заметим, вполне заслуженную, радоваться никакого повода не имеет. Крушение дилерских сетей жестко скажется на содержании автомобиля. И лишь снизит и без того условную уже доступность личного транспорта для самых широких масс населения. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Решение-то есть, но кто ж его примет

Радостная весть о росте продаж новых автомобилей в России в апреле требует некоторой расшифровки: да, относительно марта этого года спрос проснулся, все верно, однако апрель — извечное время массового обновления автопарка, так было всегда.

И в 2024-ом апрель был значительно интереснее с точки зрения продаж недавно прошедшего. Иными словами, зафиксированный во втором весеннем месяце рост спроса — мертвому припарка. И май наверняка это подтвердит.

На фоне галопирующей стагнации, дали активные всходы многочисленные теории заговора: и обвал рубля в августе, и хитрые помыслы Центробанка, вознамерившегося встать во главе угла российской экономики, и многое-многое другое.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Отечественные производители, которые явно не в теме глобальных планов «мировой жабы», тоже взгрустнули: им-то со дня на день не только презентации переписывать и годовые премии пересчитывать, но и конвейеры останавливать.

А там и до сокращений не далеко, если, конечно, государство не поможет. Некоторым, безусловно, поможет, но точно не всем. В итоге клиент уйдет на рынок «вторсырья», которое, на фоне повышенного спроса, опять же подросло в цене. Замкнутый круг какой-то. Как разомкнуть?

Видится, что ключик — все же в цене: зарабатывать много и часто хотят без исключения все, однако для нормализации продаж всем участникам рынка следует поступиться долей прибыли с каждой заключенной сделки. В том числе — и дистрибьюторам/производителям, которые, кажется, назначают цену уже без отсылки к логике и экономике.

Судите сами: доллар, за который покупается все за рубежами, подешевел к рублю на 20%. Скажем патриотично: рубль вырос на двадцать процентов! Цена на инвалюту держится уже месяц и больше на одном уровне: где изменения в итоговой графе? «Айфоны» и «Аймаки», кстати, подешевели на те самые 20%, а с машинами-то что не так?

Фото портала «АвтоВзгляд»

Выходит, рост стоимости кроется не только и не столько в импортируемых продуктах. Настала пора прикрутить собственные «хотелки», чтобы завтра иметь саму возможность работать и зарабатывать.

Примут ли такое решение «сильные мира сего»? Ну конечно же нет! Это ж надо признать свою неправоту, признать обогащение на фоне всего происходящего, признать, что отдел финансового планирования — угол, где швабры стоят.

Гораздо «эффективнее» снова пойти с протянутой рукой, то есть задирать «синтетические» налоги, говорить о родном — в березках — автостроителе и моногородах, чтобы после породить очередной автомобиль, который никто не будет покупать. На то и нужны «эффективные менеджеры».

Случайны ли совпадения? Конечно, случайны, что вы. А рынок продолжит падение — есть еще куда снижаться. Однажды уже жили в парадигме «машина — это роскошь» и еще поживем. Не впервой!