Со дна опять постучали: как глубоко способен упасть российский авторынок

Радостная весть о росте продаж новых автомобилей в России в апреле требует некоторой расшифровки: да, относительно марта этого года спрос проснулся, все верно, однако апрель — извечное время массового обновления автопарка, так было всегда.
И в 2024-ом апрель был значительно интереснее с точки зрения продаж недавно прошедшего. Иными словами, зафиксированный во втором весеннем месяце рост спроса — мертвому припарка. И май наверняка это подтвердит.
На фоне галопирующей стагнации, дали активные всходы многочисленные теории заговора: и обвал рубля в августе, и хитрые помыслы Центробанка, вознамерившегося встать во главе угла российской экономики, и многое-многое другое.
Отечественные производители, которые явно не в теме глобальных планов «мировой жабы», тоже взгрустнули: им-то со дня на день не только презентации переписывать и годовые премии пересчитывать, но и конвейеры останавливать.
А там и до сокращений не далеко, если, конечно, государство не поможет. Некоторым, безусловно, поможет, но точно не всем. В итоге клиент уйдет на рынок «вторсырья», которое, на фоне повышенного спроса, опять же подросло в цене. Замкнутый круг какой-то. Как разомкнуть?
Видится, что ключик — все же в цене: зарабатывать много и часто хотят без исключения все, однако для нормализации продаж всем участникам рынка следует поступиться долей прибыли с каждой заключенной сделки. В том числе — и дистрибьюторам/производителям, которые, кажется, назначают цену уже без отсылки к логике и экономике.
Судите сами: доллар, за который покупается все за рубежами, подешевел к рублю на 20%. Скажем патриотично: рубль вырос на двадцать процентов! Цена на инвалюту держится уже месяц и больше на одном уровне: где изменения в итоговой графе? «Айфоны» и «Аймаки», кстати, подешевели на те самые 20%, а с машинами-то что не так?
Выходит, рост стоимости кроется не только и не столько в импортируемых продуктах. Настала пора прикрутить собственные «хотелки», чтобы завтра иметь саму возможность работать и зарабатывать.
Примут ли такое решение «сильные мира сего»? Ну конечно же нет! Это ж надо признать свою неправоту, признать обогащение на фоне всего происходящего, признать, что отдел финансового планирования — угол, где швабры стоят.
Гораздо «эффективнее» снова пойти с протянутой рукой, то есть задирать «синтетические» налоги, говорить о родном — в березках — автостроителе и моногородах, чтобы после породить очередной автомобиль, который никто не будет покупать. На то и нужны «эффективные менеджеры».
Случайны ли совпадения? Конечно, случайны, что вы. А рынок продолжит падение — есть еще куда снижаться. Однажды уже жили в парадигме «машина — это роскошь» и еще поживем. Не впервой!