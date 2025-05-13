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Названы цены кроссоверов Li Auto для России и новые сроки официальных продаж

«Китайцы» приедут к дилерам в конце мая, но не все так просто

В нашей стране наиболее доступной моделью премиального «поднебесного» бренда Li Auto/Lixiang станет паркетник с индексом L6. Но пока 3000 машин, приготовленных для РФ, томятся на белорусском складе. Гарантия будет, хотя сертификация ожидается не раньше осени.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Названы цены кроссоверов Li Auto для России и новые сроки официальных продаж

В беседе с ресурсом «Китайские автомобили» один из дилеров марки рассказал, что «шестерка» обойдется россиянам в 5 590 000 — 5 790 000 рублей в исполнении Pro, а за старшую версию Max придется выложить 6 090 000 — 6 190 000 «целковых».

Кроме того, к нам привезут еще один SUV под названием L7. В базовой комплектации его вилка стоимости составит 6 390 000 — 6 690 000 рублей. Вариант Pro Ultra оценивается в 7 290 000 — 7 390 000 «деревянных».

Первую тройку автомобилей бренда для России замыкает L9. Пока известно, что за таких «китайцев» с припиской Ultra придется выложить 8 590 000 — 8 690 000 «кровных».

Первые экземпляры доедут до шоу-румов в нашей стране в конце этого месяца, однако по факту это будет параллельный импорт, хотя уже и с гарантией. Сертификацию Li Auto/Lixiang планирует завершить только к 1 октября, после чего, наконец, должны стартовать полноценные официальные продажи.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, кто стал первым официальным дилером Li Auto в России.

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