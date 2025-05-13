Эксперт предсказал падение авторынка России к концу года минимум на 20%

По итогам года в нашей стране продажи легковых автомобилей на «первичке» могут сжаться до 1,25 млн экземпляров. По сравнению с 2024-м рискует просесть пятая часть рынка.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова. По его словам, ставки банков останутся высокими, а кредиты не будут дешевле.

Так называемые «ждуны», скорее всего, не исчезнут. Каждый 20-й житель страны пересел на «китайца», но многие россияне по-прежнему не желают покупать «поднебесные» авто. Если текущая динамика отечественного авторынка сохранится, его ждет сокращение минимум на 20%, заключил эксперт.

Чтобы оптимистичный прогноз сбылся, до начала следующего года в России должны найти своих владельцев 1,4 млн машин. Кроме того, нужны ощутимые изменения экономики. Например, снижение ключевой ставки до 19-20%, которое ожидается ближе к концу 2025-го.