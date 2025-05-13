Россияне взяли в 2,4 раза меньше автокредитов за первый квартал 2025 года

За первый квартал 2025 года общий объем кредитов, которые жители нашей страны оформляли для покупки машины, снизился на 57,8% по сравнению с 2024-м. В итоге мечтающие о «ласточке» россияне набрали займов на 236,4 млрд рублей.

Аналитики связали это с ростом рыночных ставок и утильсбором

Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Чаще всего автокредиты приходились на москвичей, что вылилось в 23,2 млрд рублей. На втором месте находится Подмосковье благодаря 19,7 млрд, тройку лидеров замкнула Северная столица, петербуржцы заняли 13,1 млрд.

Ощутимее всего количество кредитов на машину снизилось в трех регионах. В этом плане лидирует Ростовская область с сокращением на 63,5%. Затем идут Новосибирская и Кемеровская — минус 60,1 и 59,0% соответственно.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что многие россияне отказались от кредитов на «железного коня», поскольку во второй половине прошлого года увеличились рыночные ставки и утилизационный сбор.