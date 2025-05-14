В России в 10 раз сократилась доля глобальных автобрендов

С 2021 года в нашей стране стало почти в 10 раз меньше глобальных автомобильных марок. Их доля составляет всего 7%, хотя еще четыре года назад было 69%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, сейчас более половины российского авторынка, а конкретнее 54%, успешно заняли бренды из Поднебесной. В определенный момент их присутствие выросло до 60%, но пока «китайцы» слегка сбавили обороты.

Аналитик отметил, что за последние пару лет в стране заметно увеличивается доля новоиспеченных автомобильных марок, которые специально создавались для России. На сегодняшний день речь идет о 9%. В перспективе тренд на рост доли новых локальных брендов будет только укрепляться, а «китайцев» ждет постепенное снижение, заключил Целиков.