В России расширили программу льготного автокредитования

В рамках расширения системы льготных автокредитов в нашей стране появилась подпрограмма «Семейный автомобиль». Об этом накануне сообщили представители Минпромторга.

Уточняется, что новые правила позволят приобрести автомобиль, сошедший с отечественного конвейера, в кредит с дисконтом для семей с тремя и более детьми. В этом случае государством предусмотрена скидка в размере 10% от ценника машины.

Кроме того, ведомство разработало новую схему по автокредитам для ветеранов боевых действий с инвалидностью. Теперь им позволят купить личный транспорт с ручным управлением с 40-процентной скидкой.

Напомним, в конце апреля портал «АвтоВзгляд» опубликовал подробный материал, в котором расписаны все особенности программы льготного автокредитования в России.