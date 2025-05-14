Российские автодилеры ожидают снижения продаж в мае

По итогам последнего весеннего месяца реализация новых легковых машин в России имеет все шансы составить 85 — 90 тыс. экземпляров. Результаты продаж могут быть хуже апреля, но лучше марта.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на гендиректора ГК «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича. По его словам, в мае на авторынок будут давить те же негативные факторы, что и в середине весны. Прежде всего к ним относится высокая ключевая ставка, плюс колебание курсов валют и депозиты. Поскольку у многих брендов сократились товарные запасы и активизировались продажи машин 2025 года выпуска, автосалоны могут снизить дисконт, а производители — уровень поддержки.

В мае активность покупателей не будет высокой, поскольку первые две недели почти целиком состояли из выходных и государственных праздников, считает топ-менеджер ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

В свою очередь генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий не ждет большого спроса и уверен, что в этом месяце на рынок будет влиять отложенный спрос февраля-марта и ощутимые запасы автомобилей у дистрибьюторов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как глубоко способен упасть российский авторынок.